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Регион
23 марта, 11:18

Подполье доложило о ликвидации экстремистов из ВСУ под Сумами

Лебедев: ВС РФ уничтожили скопление ВСУ и наёмников под Сумами

Российские военные нанесли несколько ударов по скоплению ВСУ в Сумах. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале.

«В Сумском районе на северо-востоке от города в 21:10 вечера, 22 марта, прилетело в некий оздоровительный центр. Пока выясняем в какой, положа руку на поджелудочную, можно смело заявить, что бить в любой можно. Но где-то есть иностранные наёмники, где-то запрещённые в России банды экстремистов», — рассказал Лебедев.

Кроме того, по его словам, российские войска нанесли удары кассетными бомбами по участкам с кустарниками и другими зелёными насаждениями, где скрывались множество бойцов. Местные жители сообщают, что в селе Стецковка заметили четыре микроавтобуса, сильно перегруженных и с надписью «груз-200».

В Шотскинском районе также был нанесён удар по ферме, где, помимо обычных солдат ВСУ, находилось подразделение пилотов БПЛА. По словам Лебедева, удар оказался не слишком эффективным: лишь небольшое количество военнослужащих было поражено, а дроноводы отделались лёгким испугом и потеряли чуть более десятка своих «птичек».

Новости СВО. ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину, разбита ракетная база ВСУ под Кировоградом, Зеленский провоцирует Трампа, 22 марта
Новости СВО. ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину, разбита ракетная база ВСУ под Кировоградом, Зеленский провоцирует Трампа, 22 марта

Ранее Life.ru сообщал, что военные силы России из группировки «Центр» нанесли урон украинским войскам на Покровском направлении в ДНР. В ходе боевых действий российские войска уничтожили части нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, штурмовые и егерские соединения, а также подразделения спецназа и Нацгвардии Украины.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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