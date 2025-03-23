Подполье доложило о ликвидации экстремистов из ВСУ под Сумами

Российские военные нанесли несколько ударов по скоплению ВСУ в Сумах. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале.

«В Сумском районе на северо-востоке от города в 21:10 вечера, 22 марта, прилетело в некий оздоровительный центр. Пока выясняем в какой, положа руку на поджелудочную, можно смело заявить, что бить в любой можно. Но где-то есть иностранные наёмники, где-то запрещённые в России банды экстремистов», — рассказал Лебедев.

Кроме того, по его словам, российские войска нанесли удары кассетными бомбами по участкам с кустарниками и другими зелёными насаждениями, где скрывались множество бойцов. Местные жители сообщают, что в селе Стецковка заметили четыре микроавтобуса, сильно перегруженных и с надписью «груз-200».

В Шотскинском районе также был нанесён удар по ферме, где, помимо обычных солдат ВСУ, находилось подразделение пилотов БПЛА. По словам Лебедева, удар оказался не слишком эффективным: лишь небольшое количество военнослужащих было поражено, а дроноводы отделались лёгким испугом и потеряли чуть более десятка своих «птичек».