Российские военные из группировки «Центр» нанесли серьёзное поражение украинским силам на Покровском направлении в ДНР в течение суток, доложили в пресс-службе Министерства обороны России. Согласно данным ведомства, потери ВСУ в зоне ответственности формирований войск ВС РФ составили более 500 солдат.

«Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции», — указано в сводке Минобороны от 23 марта.

Во время боёв российские войска разгромили соединения нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, штурмовые и егерские, а также подразделения спецназа и Нацгвардии Украины в районе Покровского района ДНР.