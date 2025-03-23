Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 10:38

Армия России перемолола спецназ, егерей и штурмовиков ВСУ под Покровском: убито 500 солдат

МО: Российские войска уничтожили более 500 солдат ВСУ в ДНР за сутки

Российские военные из группировки «Центр» нанесли серьёзное поражение украинским силам на Покровском направлении в ДНР в течение суток, доложили в пресс-службе Министерства обороны России. Согласно данным ведомства, потери ВСУ в зоне ответственности формирований войск ВС РФ составили более 500 солдат.

«Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции», — указано в сводке Минобороны от 23 марта.

Во время боёв российские войска разгромили соединения нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, штурмовые и егерские, а также подразделения спецназа и Нацгвардии Украины в районе Покровского района ДНР.

Украинский МиГ-29 сбит во время боевого вылета
Украинский МиГ-29 сбит во время боевого вылета

Ранее сообщалось, что российские солдаты нанесли сокрушительный удар по иностранной технике украинских вооружённых сил, используя беспилотники «Иноходец» и «Форпост». Известно, что уничтоженную технику ВСУ пытались эвакуировать из Курской области в Сумскую.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar