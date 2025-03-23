Армия России перемолола спецназ, егерей и штурмовиков ВСУ под Покровском: убито 500 солдат
МО: Российские войска уничтожили более 500 солдат ВСУ в ДНР за сутки
Российские военные из группировки «Центр» нанесли серьёзное поражение украинским силам на Покровском направлении в ДНР в течение суток, доложили в пресс-службе Министерства обороны России. Согласно данным ведомства, потери ВСУ в зоне ответственности формирований войск ВС РФ составили более 500 солдат.
«Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции», — указано в сводке Минобороны от 23 марта.
Во время боёв российские войска разгромили соединения нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, штурмовые и егерские, а также подразделения спецназа и Нацгвардии Украины в районе Покровского района ДНР.
Ранее сообщалось, что российские солдаты нанесли сокрушительный удар по иностранной технике украинских вооружённых сил, используя беспилотники «Иноходец» и «Форпост». Известно, что уничтоженную технику ВСУ пытались эвакуировать из Курской области в Сумскую.
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