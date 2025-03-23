«Иноходец» и «Форпост» ВС РФ размозжили натовские «игрушки» ВСУ под Сумами
МО: Дроны ВС России уничтожили иностранную технику ВСУ в Сумской области
Российские военные с помощью беспилотников «Иноходец» и «Форпост» нанесли удар по иностранной технике украинских вооружённых сил, которую ВСУ эвакуировали из Курской области в Сумскую. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов уничтожена спешно эвакуируемая с приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ продолжают уверенно продвигаться к государственной границе в Курской области, уничтожая украинских военнослужащих и вражескую технику. Батальон уже очистил около 20 позиций ВСУ, которые теперь находятся под контролем российских десантников. Противник подвергается обстрелу артиллерией и авиацией.
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