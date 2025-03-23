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Регион
23 марта, 09:36

«Иноходец» и «Форпост» ВС РФ размозжили натовские «игрушки» ВСУ под Сумами

МО: Дроны ВС России уничтожили иностранную технику ВСУ в Сумской области

Российские военные с помощью беспилотников «Иноходец» и «Форпост» нанесли удар по иностранной технике украинских вооружённых сил, которую ВСУ эвакуировали из Курской области в Сумскую. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов уничтожена спешно эвакуируемая с приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия», — сообщили в военном ведомстве.

Белый дом сообщил о критическом положении бригад ВСУ в «ловушке» под Курском
Белый дом сообщил о критическом положении бригад ВСУ в «ловушке» под Курском

Ранее Life.ru сообщал, что десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ продолжают уверенно продвигаться к государственной границе в Курской области, уничтожая украинских военнослужащих и вражескую технику. Батальон уже очистил около 20 позиций ВСУ, которые теперь находятся под контролем российских десантников. Противник подвергается обстрелу артиллерией и авиацией.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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