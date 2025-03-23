«Иноходец» и «Форпост» ВС РФ размозжили натовские «игрушки» ВСУ под Сумами

Российские военные с помощью беспилотников «Иноходец» и «Форпост» нанесли удар по иностранной технике украинских вооружённых сил, которую ВСУ эвакуировали из Курской области в Сумскую. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов уничтожена спешно эвакуируемая с приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия», — сообщили в военном ведомстве.