Российские десантники зачистили 20 опорников ВСУ и движутся к Сумской области

Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продолжают уверенное продвижение к государственной границе в Курской области, уничтожая украинских военнослужащих, вражескую технику и беря опорные пункты противника под свой контроль. Об этом рассказал РИА «Новости» командир батальона с позывным Тьма.

«Мы прошли, очистили населённый пункт Гончаровка, далее прошли населённый пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперёд», — пояснил боец.

Он подчеркнул, что его батальон уже зачистил около 20 опорных пунктов ВСУ, там сейчас находятся российские десантники. Военный добавил, что по противнику отрабатывают артиллерией, авиацией и затем убегающего врага настигают дроны ВС РФ.