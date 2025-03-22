Российские десантники зачистили 20 опорников ВСУ и движутся к Сумской области
Комбат ВС РФ: Зачищено 20 опорников ВСУ на пути к границе в Курской области
Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продолжают уверенное продвижение к государственной границе в Курской области, уничтожая украинских военнослужащих, вражескую технику и беря опорные пункты противника под свой контроль. Об этом рассказал РИА «Новости» командир батальона с позывным Тьма.
«Мы прошли, очистили населённый пункт Гончаровка, далее прошли населённый пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперёд», — пояснил боец.
Он подчеркнул, что его батальон уже зачистил около 20 опорных пунктов ВСУ, там сейчас находятся российские десантники. Военный добавил, что по противнику отрабатывают артиллерией, авиацией и затем убегающего врага настигают дроны ВС РФ.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Сообщается также о боевых действиях в лесных массивах у Гуево, где ВС РФ уверенно «перемалывают» живую силу противника.