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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 марта, 09:56

Российские десантники зачистили 20 опорников ВСУ и движутся к Сумской области

Комбат ВС РФ: Зачищено 20 опорников ВСУ на пути к границе в Курской области

Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продолжают уверенное продвижение к государственной границе в Курской области, уничтожая украинских военнослужащих, вражескую технику и беря опорные пункты противника под свой контроль. Об этом рассказал РИА «Новости» командир батальона с позывным Тьма.

«Мы прошли, очистили населённый пункт Гончаровка, далее прошли населённый пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперёд», — пояснил боец.

Он подчеркнул, что его батальон уже зачистил около 20 опорных пунктов ВСУ, там сейчас находятся российские десантники. Военный добавил, что по противнику отрабатывают артиллерией, авиацией и затем убегающего врага настигают дроны ВС РФ.

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Ранее стало известно, что российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Сообщается также о боевых действиях в лесных массивах у Гуево, где ВС РФ уверенно «перемалывают» живую силу противника.

Татьяна Миссуми
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