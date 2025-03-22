Новости СВО. ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину, разбита ракетная база ВСУ под Кировоградом, Зеленский провоцирует Трампа, 22 марта Армия России взяла часть Часова Яра, продвигается на Красноармейском направлении и закрепилась на западном берегу реки Оскол, киевский режим ударил по объектам энергетики, бюджет украинских пенсионеров достался военным — дайджест Life.ru 21 марта, 21:07 Работа расчёта РСЗО «Град» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 22 марта

Украинские источники утверждают, что в Торецк переброшены дополнительные российские силы. Из-за этого оборона ВСУ проседает. Эксперты признают, что соотношение не в пользу украинской армии, и предрекают критическую ситуацию уже в Константиновке. Военный корреспондент Александр Сладков пишет, что, после того как противник будет выбит из Курской области, активизации стоит ожидать как раз в Торецке, а также в Покровске, Часовом Яре и Красном Лимане.

— Солдатам в Донбассе страшно и холодно в окопах, их обстреливают с беспилотников и из артиллерии. Они каждый день сталкиваются с болью и смертью. Некоторые из них видели гибель тех, кого они любили больше всего на свете. Для них не имеет значения, что говорят в кабинетах Вашингтона или Москвы, потому что мировые лидеры не чувствуют и не видят того, что переживают и видят они, — пишет испанское издание El País.

Военнослужащие сбили украинский гексакоптер «Баба-яга» и уничтожили боевую бронированную машину противника. Видео © Telegram / mod_russia

В Часовом Яре российские штурмовики продвигаются вперёд в северной части города. Кроме того, в микрорайоне Шевченко взяты несколько улиц. А в Ступочках поражён пункт управления БПЛА. Таким образом, происходит истощение сил противника.

— Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр. Враг понимает, что данный населённый пункт находится на господствующей высоте и его удержание открывает оперативный простор для наших подразделений, — объяснил значение Часова Яра глава ДНР Денис Пушилин.

Курская область, 22 марта

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области до 240 человек и несколько единиц техники. Общие потери уже превышают 69 тысяч человек. Такие потери не остались незамеченными. По сообщениям Минобороны, Российская армия полностью освободила населённые пункты Рубанщина и Заолешенка.

— В настоящее время численность британской армии составляет менее 80 тысяч человек, а также 3200 танков и бронемашин, в том числе 213 основных боевых танков «Челленджер-2»; численность французской армии составляет около 118 тысяч человек, 5300 танков и бронемашин. Потери украинской армии на Курском направлении превышают половину численности британской армии или половину французской армии, — пишет китайское издание Tencent.

Операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья и для маскировки использовал куст. Видео © Telegram / mod_russia

Но останавливаться Киев не собирается. Приходит информация о переброске резервов. Скапливают их для того, чтобы деблокировать окружение ВСУ в Курской области. Но они уничтожаются артиллерией и дронами. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что противник уже пытается контратаковать. Сейчас бои переместились к пункту пропуска Суджа.

Зеленский срывает договоры

Киевский режим в очередной раз показал, что не собирается соблюдать мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. В ночь на пятницу была подорвана газораспределительная станция «Суджа» в Курской области, через которую российская компания «Газпром» осуществляла прокачку газа для транзита в Европу в объёме 42 млн кубометров в сутки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атакой на российский энергообъект нарушил предложенное США перемирие.

— Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос, — заявила Захарова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Теракт».

— Суджу вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну абсурдное совершенно заявление, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом глава киевского режима провоцирует президента США Дональда Трампа на жёсткие меры в отношении Украины.

Военные Украины забрали деньги у пенсионеров

Неожиданный материал вышел в украинских СМИ. Пропагандисты сравнили военные и социальные расходы государства в 2021 и 2024 годах. Естественно, больше всего выросли затраты на оборону. Четыре года назад они составляли всего 7% от всех расходов сводного бюджета, а в прошлом году уже 47%. Социальные расходы снизились за это время с 52 до 23%.

— Даже в условиях устойчивого мира такие расходы будут ещё долго оставаться на гораздо большем уровне из-за необходимости модернизации и укрепления наших вооружённых сил, развития ОПК. Впрочем, верным будет и то, что устойчивый мир позволит заметно увеличить перераспределение ВВП на финансирование невоенных секторов экономики, — пишут авторы статьи.

Интересно, что на 4% выросли расходы на обеспечение общественного порядка и суды. То есть украинское правительство сделало всё для милитаризации страны ещё и за чужие деньги, которые придётся отдавать. Расплатой за амбиции Зеленского могут стать АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что если Вашингтон станет собственником АЭС, то это будет лучшей защитой для украинской энергетической инфраструктуры. Хотя все понимают, что киевский режим просто готовится к распродаже страны.

Авторы Даниил Черных