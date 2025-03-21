Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр
Пушилин: Противник вцепился в Часов Яр, так как осознаёт значимость города
ВСУ активно пытаются удержать Часов Яр в ДНР. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке, заявил глава республики Денис Пушилин
«Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр. Враг понимает, что данный населённый пункт находится на господствующей высоте и его удержание открывает оперативный простор для наших подразделений», — сказал Пушилин в разговоре с журналистами.
По его словам, в городе сейчас идут активные сражения, поскольку украинская армия отправляет дополнительные силы на этот участок фронта. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продолжают освобождать Часовой Яр и продвигаются в других направлениях.
До этого Пушилин заявлял, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр резервные силы. По словам политика, в городе продолжаются ожесточённые бои. Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ удерживают ситуацию под контролем.
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