Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр

ВСУ активно пытаются удержать Часов Яр в ДНР. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке, заявил глава республики Денис Пушилин

«Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр. Враг понимает, что данный населённый пункт находится на господствующей высоте и его удержание открывает оперативный простор для наших подразделений», — сказал Пушилин в разговоре с журналистами.

По его словам, в городе сейчас идут активные сражения, поскольку украинская армия отправляет дополнительные силы на этот участок фронта. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продолжают освобождать Часовой Яр и продвигаются в других направлениях.