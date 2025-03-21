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Регион
21 марта, 14:36

Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр

Пушилин: Противник вцепился в Часов Яр, так как осознаёт значимость города

ВСУ активно пытаются удержать Часов Яр в ДНР. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке, заявил глава республики Денис Пушилин

«Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр. Враг понимает, что данный населённый пункт находится на господствующей высоте и его удержание открывает оперативный простор для наших подразделений», — сказал Пушилин в разговоре с журналистами.

По его словам, в городе сейчас идут активные сражения, поскольку украинская армия отправляет дополнительные силы на этот участок фронта. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продолжают освобождать Часовой Яр и продвигаются в других направлениях.

До этого Пушилин заявлял, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр резервные силы. По словам политика, в городе продолжаются ожесточённые бои. Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ удерживают ситуацию под контролем.

ВСУ направили под Часов Яр элитный батальон «Птицы Мадьяра»
ВСУ направили под Часов Яр элитный батальон «Птицы Мадьяра»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Демьянова
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