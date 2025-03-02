Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы

В Часов Яре продолжаются ожесточённые городские бои. Противник вынужден перебрасывать в город резервные силы. О ситуации на этом участке фронта рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть ещё пока что такие возможности», — заявил он в своём Telegram-канале.

На Краснолиманском направлении российские войска удерживают ситуацию под контролем, добавил чиновник. Где-то нашим военным удаётся улучшать позиции, подчеркнул Пушилин.