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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 марта, 19:41

Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы

В Часов Яре продолжаются ожесточённые городские бои. Противник вынужден перебрасывать в город резервные силы. О ситуации на этом участке фронта рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть ещё пока что такие возможности», — заявил он в своём Telegram-канале.

На Краснолиманском направлении российские войска удерживают ситуацию под контролем, добавил чиновник. Где-то нашим военным удаётся улучшать позиции, подчеркнул Пушилин.

Пушилин сообщил об успехах Армии России на всей линии фронта
Пушилин сообщил об успехах Армии России на всей линии фронта

Ранее Пушилин также сообщал об успехах российских войск в районе Константинополя. По его словам, ВС РФ выбивают украинские силы из этого населённого пункта после освобождения Улаклы.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Антон Голыбин
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