Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы
В Часов Яре продолжаются ожесточённые городские бои. Противник вынужден перебрасывать в город резервные силы. О ситуации на этом участке фронта рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть ещё пока что такие возможности», — заявил он в своём Telegram-канале.
На Краснолиманском направлении российские войска удерживают ситуацию под контролем, добавил чиновник. Где-то нашим военным удаётся улучшать позиции, подчеркнул Пушилин.
Ранее Пушилин также сообщал об успехах российских войск в районе Константинополя. По его словам, ВС РФ выбивают украинские силы из этого населённого пункта после освобождения Улаклы.
Telegram / Пушилин Д.В.