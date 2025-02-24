Пушилин сообщил об успехах Армии России на всей линии фронта
Пушилин: У ВС России есть успехи на Курахово-Новосёловском направлении
Российские войска продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, в том числе на Курахово-Новосёловском направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Характерным является продвижение подразделений Вооружённых сил Российской Федерации по всей линии фронта. Мы видим определённые успехи на Курахово-Новосёловском направлении», — подчеркнул глава ДНР в эфире телеканала «Россия-24».
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ преуспевают в освобождении Часова Яра в ДНР, военные делают тактические успехи. По словам Дениса Пушилина, на Красноармейском направлении идёт постепенное перерезание всей логистики ВСУ по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр.
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