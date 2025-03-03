Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили элитный спецбатальон беспилотников «Птицы Мадьяра» в район Часова Яра в ДНР и близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщил заместитель командира отряда «Тигр» ВС России с позывным «Филин».

«Попадаются сбитые птицы, подписанные «Птахи Мадяра», то есть их знаменитый «Мадьяр», одно из его подразделений», — приводит РИА «Новости» слова военнослужащего.

Филин пояснил, что украинские войска «вытаскивают своих лучших» туда, где им «становится плохо». По его словам, «Птахи» некоторое время назад уже работали около указанного города, но затем их перебросили на другой участок передовой. Теперь элитный спецбатальон вновь появился в Часовом Яре.

Филин добавил, что ситуация у ВСУ складывалась бы не самым лучшим образом, не будь у них спецбатальона, чья оборонительная тактика построена на ударах дронами. Уточняется, что название «Птицы Мадьяра» носит 414-я отдельная бригада беспилотных авиационных систем ВСУ. Она специализируется на применении ударных дронов, систем РЭР и РЭБ, дистанционном минировании, патрулировании и корректировке огня с помощью беспилотников.