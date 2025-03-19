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19 марта, 08:27

Российские военные нанесли удар по цеху сборки БПЛА в Запорожье

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по цеху сборки беспилотников в Запорожье

Российскими силами был нанесён удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Цель была поражена в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он отметил, что в результате удара произошло разрушение оборудования и уничтожение готовой продукции.

Лебедев также добавил, что по Запорожью и его окрестностям была проведена целая серия атак с использованием корректируемых авиабомб. По его словам, в пригороде города произошёл один удар по пункту временной дислокации. Он уточнил, что в 18 марта, в 22:35 по московскому времени раздался взрыв, а через десять минут на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

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Ранее российские военные нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, которые питают ВСУ. Также ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 146 районах. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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