Российские военные нанесли удар по цеху сборки БПЛА в Запорожье

Российскими силами был нанесён удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Цель была поражена в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Он отметил, что в результате удара произошло разрушение оборудования и уничтожение готовой продукции.

Лебедев также добавил, что по Запорожью и его окрестностям была проведена целая серия атак с использованием корректируемых авиабомб. По его словам, в пригороде города произошёл один удар по пункту временной дислокации. Он уточнил, что в 18 марта, в 22:35 по московскому времени раздался взрыв, а через десять минут на место происшествия прибыли машины скорой помощи.