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18 марта, 09:30

Армия Россия ударила по нефтяным объектам, питающим ВСУ

МО РФ: ВС России поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие нужды ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, которые питают ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в ежедневной сводке от 18 марта.

«Нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 146 районах. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

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Ранее сообщалось, что женский штурмовой десант ВСУ уничтожен под Покровском вслед за элитными «Птицами Мадьяра». Было ликвидировано около десяти человек.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Севастьянов

Никита Никонов
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