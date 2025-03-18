Армия Россия ударила по нефтяным объектам, питающим ВСУ
МО РФ: ВС России поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие нужды ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, которые питают ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в ежедневной сводке от 18 марта.
«Нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 146 районах. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Ранее сообщалось, что женский штурмовой десант ВСУ уничтожен под Покровском вслед за элитными «Птицами Мадьяра». Было ликвидировано около десяти человек.
ТАСС / Сергей Севастьянов