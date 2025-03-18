Женский штурмовой десант ВСУ уничтожен под Покровском вслед за элитными «Птицами Мадьяра»

Российские войска ликвидировали группу штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», состоящую из женщин, в окрестностях Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об уничтожении десанта сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали представители силовых структур.

По украинским военнослужащим отработала артиллерия и дроны, когда они решили спешиться с техники. Вместе с женским десантом накрыло и отряд, который должен был привезти на позиции штурмовиков.