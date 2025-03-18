Женский штурмовой десант ВСУ уничтожен под Покровском вслед за элитными «Птицами Мадьяра»
ВС РФ ликвидировали женскую группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском
Российские войска ликвидировали группу штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», состоящую из женщин, в окрестностях Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об уничтожении десанта сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали представители силовых структур.
По украинским военнослужащим отработала артиллерия и дроны, когда они решили спешиться с техники. Вместе с женским десантом накрыло и отряд, который должен был привезти на позиции штурмовиков.
Женщин в рядах украинской армии по-прежнему не так много, но командование ВСУ стремительно сокращает их количество. Ранее женский штурмовой отряд Украины был переброшен под Константинополь в ДНР, где у противника наблюдаются огромные потери. Это один из самых смертоносных участков всего фронта.
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