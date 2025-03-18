Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 05:16

Женский штурмовой десант ВСУ уничтожен под Покровском вслед за элитными «Птицами Мадьяра»

ВС РФ ликвидировали женскую группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском

Российские войска ликвидировали группу штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», состоящую из женщин, в окрестностях Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об уничтожении десанта сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.


«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали представители силовых структур.

По украинским военнослужащим отработала артиллерия и дроны, когда они решили спешиться с техники. Вместе с женским десантом накрыло и отряд, который должен был привезти на позиции штурмовиков.

Расчёты спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра» разгромлены у Красноармейска
Расчёты спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра» разгромлены у Красноармейска

Женщин в рядах украинской армии по-прежнему не так много, но командование ВСУ стремительно сокращает их количество. Ранее женский штурмовой отряд Украины был переброшен под Константинополь в ДНР, где у противника наблюдаются огромные потери. Это один из самых смертоносных участков всего фронта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar