Расчёты элитного специального батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» были уничтожены под Красноармейском. Это стало возможным благодаря слаженной работе отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр». Об успехах российских бойцов рассказал старший оператор «Центра» с позывным Сега.

«На покровском направлении обнаружены именно FPV-расчёты «Мадьяра». Благополучно два расчёта уничтожены. Проведена разведка, нам доложили, где они. Прилетели. Уничтожили», — приводит слова военнослужащего ТАСС.