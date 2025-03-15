Бойцы украинского националистического батальона «Айдар»* преследуют русскоязычных военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) и устанавливают против них мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

«Нацисты из батальона «Айдар»* терроризируют русскоязычных военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Травля и враждебное отношение нацистов по отношению к мобилизованным русскоязычным доходит не только до избиений и пыток, уже ставших привычными, но и до случаев минирования «Айдаром»* позиций 93-й омбр ВСУ противопехотными минами «Лепесток», — пояснил представитель подполья.

По его словам, в результате такого якобы воспитательного воздействия на минах уже подорвались несколько бойцов ВСУ, говорящих на русском языке. При этом бойцы батальона отметили, что будут продолжать это делать до тех пор, пока русскоязычные военные ВСУ не прекратят использовать этот язык на службе и в быту. По данным агентства, случаи минирования зафиксированы в части ДНР, которую контролирует киевский режим.

А ранее Life.ru писал, что ВСУ оставили «коварный» сюрприз в Курской области. По словам военного эксперта, украинские бойцы разместили в регионе пластмассовые немецкие мины.