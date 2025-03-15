Командование Вооружённых сил Украины усилило красноармейскую группировку войск спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра». О прибытии элитного формирования в район активных боевых действий ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источники агентства уточнили, что киевский режим рассчитывает при помощи дроноводов спецбата замедлить продвижение ВС РФ на этом участке и удержать оборону.

Российские военные зашли в Днепропетровскую область в ходе боев за Красноармейск

Российские военные зашли в Днепропетровскую область в ходе боев за Красноармейск

Напомним, что недавно власти находящегося под контролем Киева Красноармейска обратились к Владимиру Зеленскому с требованием заключить мирный договор с Россией. По словам местного мэра, жители устали от войны и хотят «ещё пожить».