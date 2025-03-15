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Регион
15 марта, 03:58

ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон

ТАСС: Элитный спецбатальон ВСУ «Птицы Мадьяра» переброшен под Красноармейск

Командование Вооружённых сил Украины усилило красноармейскую группировку войск спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра». О прибытии элитного формирования в район активных боевых действий ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источники агентства уточнили, что киевский режим рассчитывает при помощи дроноводов спецбата замедлить продвижение ВС РФ на этом участке и удержать оборону.

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Напомним, что недавно власти находящегося под контролем Киева Красноармейска обратились к Владимиру Зеленскому с требованием заключить мирный договор с Россией. По словам местного мэра, жители устали от войны и хотят «ещё пожить».

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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Илья Пушкарев
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