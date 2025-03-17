ВСУ перебросили на юг Донецкой народной республики (ДНР) группу женщин-штурмовиков, где наблюдаются огромные потери среди украинских бойцов. Смертоносный участок фронта растянулся под селом Константинополь, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник перебросил группу женщин в окрестности Константинополя на Южно-Донецком направлении», — приводятся в публикации слова собеседника.

Несмотря на огромные потери подразделений ВСУ, командование поставило перед женским соединением штурмовые задачи. Прибывшие на место новобранцы уже начали выполнять поручения и участвовать в боевых действиях.