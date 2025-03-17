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17 марта, 07:21

Группу женщин-штурмовиков ВСУ перебросили на смертоносный участок фронта

Командование ВСУ перебросило группу женщин-штурмовиков под Константинополь в ДНР

ВСУ перебросили на юг Донецкой народной республики (ДНР) группу женщин-штурмовиков, где наблюдаются огромные потери среди украинских бойцов. Смертоносный участок фронта растянулся под селом Константинополь, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник перебросил группу женщин в окрестности Константинополя на Южно-Донецком направлении», — приводятся в публикации слова собеседника.

Несмотря на огромные потери подразделений ВСУ, командование поставило перед женским соединением штурмовые задачи. Прибывшие на место новобранцы уже начали выполнять поручения и участвовать в боевых действиях.

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Ранее Life.ru рассказал, что украинское командование перебросило своих солдат к Красноармейску (Покровск по-украински) в Донецкой Народной Республике. До этого две бригады ВСУ находились на позициях в Курской области. После вывода из-под Суджи они сражаются на Великоновосёлковском направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Наталья Афонина
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