ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР

Украинские ВС перебросили к Красноармейску (Покровск по-украински) в Донецкой Народной Республике две бригады, забрав их из Курской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«По той информации, которая у меня есть, точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на Красноармейское и на Великоновосёлковское направление [из Курской области]», — заявил Пушилин и объяснил, что украинские военные пытаются «залатать дыры» в ДНР.