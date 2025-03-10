ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР
Пушилин: ВСУ сняли две бригады из Курской области и направили к Красноармейску
Украинские ВС перебросили к Красноармейску (Покровск по-украински) в Донецкой Народной Республике две бригады, забрав их из Курской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
«По той информации, которая у меня есть, точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на Красноармейское и на Великоновосёлковское направление [из Курской области]», — заявил Пушилин и объяснил, что украинские военные пытаются «залатать дыры» в ДНР.
Ситуацию для ВСу на Красноармейском направлении он назвал довольно сложной. Украинские военные регулярно предпринимают попытки контратаковать, наплевав на гибель солдат. Инициатива здесь находится у Вооружённых сил России. Похожая ситуация на Дзержинском направлении, говорит глава ДНР.
Ранее Денис Пушилин заявил, что на Красноармейском и Курахово-Великоновосёлковском направлениях участились контратаки ВСУ. По его словам, Украина перебрасывает туда подразделения из Курской области. Однако не всем украинским солдатам так повезло, поскольку 80-я бригада застряла в 40 километрах от границы и шансов на спасение у неё нет. Теперь логистика ВСУ в регионе полностью поломана, а позиции приходится бросать.
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