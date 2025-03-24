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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 11:03

Российские военные за сутки оставили ВСУ без аэродромов и складов в 142 районах СВО

Минобороны: ВС России ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

В течение суток российские вооружённые силы нанесли удары по военным аэродромам, складам с боеприпасами и местам подготовки беспилотников украинских вооружённых сил, а также по скоплениям личного состава и техники противника в 142 зонах СВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ и нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — указали там.

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Ранее стало известно, что наши парни атаковали цех сборки БПЛА ВСУ, удар услышали также в Киевской области. Основная цель была достигнута в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. В результате удара оборудование на объекте было уничтожено, как и вся готовая продукция.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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