Более 260 военных потеряли ВСУ за сутки в Курской области. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились двух артиллерийских орудий, трёх минометов, двух пунктов управления дронами и десяти автомобилей.

Общие потери украинских войск составляют более 69960 военных, 401 танк, 327 БМП, 289 БТР, 2222 ББМ, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину), 2542 автомобиля.