Экипаж российского истребителя Су-34 успешно атаковал опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик выполнил удар по личному составу противника в приграничном районе.

Военные открыли огонь по заранее разведанным целям, применив авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведывательных служб о поражении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж вернулся на аэродром.

Су-34 — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик, разработанный в России, который обладает рядом уникальных характеристик. Он способен выполнять как ударные, так и истребительные задачи, что делает его универсальным средством для выполнения различных боевых задач. Истребитель оснащён современными системами навигации, управления огнём и радиолокации, а также имеет большую дальность полета по сравнению с другими истребителями.