Сотрудники МЧС обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов под Курском
В Курской области российские пиротехники уничтожили украинский беспилотник «Чаклун», обнаруженный в поле местными жителями. Вражеский аппарат был обезврежен прямо на месте. Кадры работы специалистов публикует МЧС РФ.
Уничтожение дрона ВСУ. Видео © Telegram / МЧС России
«Сводным отрядом разминирования МЧС России уничтожен БПЛА самолётного типа. Его обнаружили местные жители. Летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в тексте.
Всего с начала работ специалисты обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, отметили в МЧС. Среди них были бомбы, ракеты, дроны, суббоеприпасы. Во всех случаях обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинские военнослужащие разбросали множество мин и гранат производства НАТО, чувствуя своё поражение и стремясь причинить как можно больше вреда российским войскам напоследок. Сапёр ВС РФ заверил, что натовские «сюрпризы» будут уничтожаться сразу по мере обнаружения.
Telegram / МЧС России