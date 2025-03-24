Сотрудники МЧС обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов под Курском

В Курской области российские пиротехники уничтожили украинский беспилотник «Чаклун», обнаруженный в поле местными жителями. Вражеский аппарат был обезврежен прямо на месте. Кадры работы специалистов публикует МЧС РФ.

Уничтожение дрона ВСУ. Видео © Telegram / МЧС России

«Сводным отрядом разминирования МЧС России уничтожен БПЛА самолётного типа. Его обнаружили местные жители. Летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в тексте.

Всего с начала работ специалисты обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, отметили в МЧС. Среди них были бомбы, ракеты, дроны, суббоеприпасы. Во всех случаях обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва.