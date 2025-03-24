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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 16:43

Сотрудники МЧС обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов под Курском

В Курской области российские пиротехники уничтожили украинский беспилотник «Чаклун», обнаруженный в поле местными жителями. Вражеский аппарат был обезврежен прямо на месте. Кадры работы специалистов публикует МЧС РФ.

Уничтожение дрона ВСУ. Видео © Telegram / МЧС России

«Сводным отрядом разминирования МЧС России уничтожен БПЛА самолётного типа. Его обнаружили местные жители. Летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в тексте.

Всего с начала работ специалисты обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, отметили в МЧС. Среди них были бомбы, ракеты, дроны, суббоеприпасы. Во всех случаях обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва.

Робот-сапёр отправился обезвреживать бомбу на упавшем в Капотне украинском БПЛА
Робот-сапёр отправился обезвреживать бомбу на упавшем в Капотне украинском БПЛА

Ранее сообщалось, что в Курской области украинские военнослужащие разбросали множество мин и гранат производства НАТО, чувствуя своё поражение и стремясь причинить как можно больше вреда российским войскам напоследок. Сапёр ВС РФ заверил, что натовские «сюрпризы» будут уничтожаться сразу по мере обнаружения.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Татьяна Миссуми
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