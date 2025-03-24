ВСУ подложили для российских военных смертоносные натовские «сюрпризы» под Суджей
Сапёр ВС РФ сообщил, что ВСУ оставили в Курской области много натовских мин
В Курской области украинские военнослужащие разбросали множество мин и гранат производства НАТО, чувствуя своё поражение и стремясь причинить как можно больше вреда российским войскам напоследок. Об этом сообщил РИА «Новости» сапёр с позывным Фокс.
«Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот, ещё проверим, вдруг смешанное может быть поле... А так много гранат, «Лепестков», — поделился он.
Военнослужащий подчеркнул, что все смертоносные натовские «сюрпризы» будут уничтожаться по мере обнаружения, но на это потребуется какое-то время.
Ранее о критическом положении ВСУ в курском приграничье сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По его словам, украинские войска окружены в Курской области, ситуация для них «очень серьёзная» и это неоспоримый «факт». 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил регион и поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков.
ТАСС / Александр Полегенько