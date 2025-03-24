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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 09:44

ВСУ подложили для российских военных смертоносные натовские «‎сюрпризы» под Суджей

Сапёр ВС РФ сообщил, что ВСУ оставили в Курской области много натовских мин

В Курской области украинские военнослужащие разбросали множество мин и гранат производства НАТО, чувствуя своё поражение и стремясь причинить как можно больше вреда российским войскам напоследок. Об этом сообщил РИА «Новости» сапёр с позывным Фокс.

«Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот, ещё проверим, вдруг смешанное может быть поле... А так много гранат, «Лепестков», — поделился он.

Военнослужащий подчеркнул, что все смертоносные натовские «сюрпризы‎» будут уничтожаться по мере обнаружения, но на это потребуется какое-то время.

«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»
«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»

Ранее о критическом положении ВСУ в курском приграничье сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По его словам, украинские войска окружены в Курской области, ситуация для них «очень серьёзная» и это неоспоримый «факт». 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил регион и поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков.

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ТАСС / Александр Полегенько

Татьяна Миссуми
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