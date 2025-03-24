В Курской области украинские военнослужащие разбросали множество мин и гранат производства НАТО, чувствуя своё поражение и стремясь причинить как можно больше вреда российским войскам напоследок. Об этом сообщил РИА «Новости» сапёр с позывным Фокс.

«Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот, ещё проверим, вдруг смешанное может быть поле... А так много гранат, «Лепестков», — поделился он.