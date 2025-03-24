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Регион
24 марта, 07:43

Собственные мины заперли ВСУ в «котле» в курском приграничье

ТАСС: ВСУ у Гоголевки оказались отрезаны от Сумской области из-за своих мин

Украинские подразделения оказались отрезаны от путей отхода из района Гоголевки в Курской области в Сумскую область из-за установленных ими же минных полей. Об этом рассказали ТАСС в силовых ведомствах России.

«ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать наступление РФ. Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — рассказал собеседник агентству.

В Курской области мужчина погиб при взрыве украинского «колокольчика» в кармане
В Курской области мужчина погиб при взрыве украинского «колокольчика» в кармане

Ранее стало известно, что в городе Суджа Курской области российские войска обнаружили мины, оставленные ВСУ. Взрывные устройства были необычными, так как их изготовили на 3D-принтерах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowsk

Ольга Сливченко
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