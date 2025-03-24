Украинские подразделения оказались отрезаны от путей отхода из района Гоголевки в Курской области в Сумскую область из-за установленных ими же минных полей. Об этом рассказали ТАСС в силовых ведомствах России.

«ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать наступление РФ. Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — рассказал собеседник агентству.