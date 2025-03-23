В Курской области мужчина погиб при взрыве украинского «колокольчика» в кармане

Мирный житель погиб в результате детонации мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. О трагедии сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе, к огромной скорби, погиб местный 51-летний житель. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — рассказал чиновник.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также обещал им всю необходимую помощь. Он рассказал, что в районе отработали сапёры, но призвал земляков быть крайне осмотрительными.