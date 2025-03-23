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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 08:50

В Курской области мужчина погиб при взрыве украинского «колокольчика» в кармане

Хинштейн: Мужчина погиб при взрыве мины «Колокольчик» в Курской области

Мирный житель погиб в результате детонации мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. О трагедии сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе, к огромной скорби, погиб местный 51-летний житель. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — рассказал чиновник.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также обещал им всю необходимую помощь. Он рассказал, что в районе отработали сапёры, но призвал земляков быть крайне осмотрительными.

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Ранее военный эксперт предупредил бойцов Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) о «коварном» сюрпризе, который в Курской области оставили украинские солдаты. По его словам, в регионе противник разместил пластмассовые мины производства Германии.

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Андрей Бражников
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