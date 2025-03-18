Белгородский губернатор уточнил подробности подрыва автобуса с людьми на мине ВСУ
Гладков: Трое человек ранены при подрыве автобуса на мине ВСУ под Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил количество раненых при подрыве служебного автобуса на украинской мине «Лепесток». По последим данным, пострадали две женщины и мужчина, с баротравмами их доставили в больницу.
«Под ударом ВСУ Краснояружский район. Ранены три мирных жителя. На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. получило повреждения», — сказано в тексте.
Гладков добавил, что после оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство также получило повреждения, решается вопрос по его ремонту.
Изначально сообщалось, что два автобуса предприятия «Краснояружский бройлер» с сотрудниками подорвались на сброшенных ВСУ минах «Лепесток» в Белгородской области. Журналисты писали, что получили контузии и ушибы пять пассажиров.
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