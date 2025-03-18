Белгородский губернатор уточнил подробности подрыва автобуса с людьми на мине ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил количество раненых при подрыве служебного автобуса на украинской мине «Лепесток». По последим данным, пострадали две женщины и мужчина, с баротравмами их доставили в больницу.

«Под ударом ВСУ Краснояружский район. Ранены три мирных жителя. На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. получило повреждения», — сказано в тексте.

Гладков добавил, что после оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство также получило повреждения, решается вопрос по его ремонту.