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16 марта, 15:57

Хинштейн: Три жителя пострадали после обстрела ВСУ слободы Гончаровка под Суджей

В результате обстрела ВСУ три мирных жителя были ранены в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Трёх людей из числа эвакуированных мирных жителей с ранениями доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Все они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района», — написал он у себя в телеграм-канале.

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А ранее Life.ru сообщал, что подросток получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинской армии. Всего в городе различные травмы получили четыре человека. Никакой более подробной информации не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
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