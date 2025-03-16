Хинштейн: Три жителя пострадали после обстрела ВСУ слободы Гончаровка под Суджей

В результате обстрела ВСУ три мирных жителя были ранены в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Трёх людей из числа эвакуированных мирных жителей с ранениями доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Все они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района», — написал он у себя в телеграм-канале.