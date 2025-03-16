Хинштейн: Три жителя пострадали после обстрела ВСУ слободы Гончаровка под Суджей
В результате обстрела ВСУ три мирных жителя были ранены в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Трёх людей из числа эвакуированных мирных жителей с ранениями доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Все они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района», — написал он у себя в телеграм-канале.
А ранее Life.ru сообщал, что подросток получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинской армии. Всего в городе различные травмы получили четыре человека. Никакой более подробной информации не поступало.
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