Напечатанные на 3D-принтере мины оставили ВСУ в Курской области

ВСУ оставили в Судже мины, изготовленные на 3D-принтерах. Об этом сообщил боец отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным Бритва.

«Это мина, созданная на 3D-принтере. Она с нажимным действием и украинского производства. Здесь их довольно много», — уточнил он в интервью агентству РИА «Новости».