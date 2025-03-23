Напечатанные на 3D-принтере мины оставили ВСУ в Курской области
ВСУ оставили в Судже мины, изготовленные на 3D-принтерах. Об этом сообщил боец отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным Бритва.
«Это мина, созданная на 3D-принтере. Она с нажимным действием и украинского производства. Здесь их довольно много», — уточнил он в интервью агентству РИА «Новости».
Ранее в Белгородской области служебный автобус подорвался на украинской мине «Лепесток». После оказания медицинской помощи все пострадавшие вернулись домой для амбулаторного лечения. Также в городе Шебекино мужчина получил ранения от мины «колокольчик», которая сдетонировала рядом.
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