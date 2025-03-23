Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 20:56

Напечатанные на 3D-принтере мины оставили ВСУ в Курской области

ВСУ оставили в Судже мины, изготовленные на 3D-принтерах. Об этом сообщил боец отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным Бритва.

«Это мина, созданная на 3D-принтере. Она с нажимным действием и украинского производства. Здесь их довольно много»,уточнил он в интервью агентству РИА «Новости».

Семья из трёх человек насмерть замёрзла под Суджей из-за украинской мины
Семья из трёх человек насмерть замёрзла под Суджей из-за украинской мины

Ранее в Белгородской области служебный автобус подорвался на украинской мине «Лепесток». После оказания медицинской помощи все пострадавшие вернулись домой для амбулаторного лечения. Также в городе Шебекино мужчина получил ранения от мины «колокольчик», которая сдетонировала рядом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar