Семья из трёх человек насмерть замёрзла под Суджей из-за украинской мины

Жители села Замостье Суджанского района стали жертвами зимних холодов во время оккупации населённого пункта боевиками ВСУ. Морозы погубили семью из трёх человек, рассказал эвакуированный очевидец по имени Андрей.

«Семья — муж, жена и бабушка. Втроём они жили. Мина упала, окна выбило в мороз, они замёрзли», — рассказал мужчина ТАСС.

Он отметил, что несколько раз пробовал покинуть населённый пункт, однако отсутствие связи с внешним миром сводило попытки на нет. Всего жертвами украинских военных в Замостье стали около десяти человек.