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Регион
19 марта, 14:24

Путин назвал террористами всех украинских военных и наёмников в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал террористами украинских военных и наёмников ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Глава государства поручил прокуратуре и другим ведомствам расследовать совершённые на территории региона преступления.

Путин подчеркнул, что, согласно законам РФ, все военнослужащие Украины и уж тем более иностранные наёмники, которые совершили преступления на территории России, являются террористами.

«Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы», — указал президент на коллегии Генпрокуратуры.

Путин попросил прокуратуру, в том числе военных прокуроров, вместе с коллегами из других ведомств в полном объёме провести такую работу на освобождённых территориях, включая Суджу.

Стало известно о попытке бойцов нацбата ВСУ сбежать из Курской области в Сумы
Стало известно о попытке бойцов нацбата ВСУ сбежать из Курской области в Сумы

Ранее Путин заявил, что ВС России завершают разгром противника в курском приграничье. Life.ru писал, что гарнизон ВСУ спешно отступает из российского региона. Солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ, заявили в ВСУ. Даже украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что войска выходят из региона с огромными потерями.

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Life.ru

Никита Никонов
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