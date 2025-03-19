Путин назвал террористами всех украинских военных и наёмников в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал террористами украинских военных и наёмников ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Глава государства поручил прокуратуре и другим ведомствам расследовать совершённые на территории региона преступления.

Путин подчеркнул, что, согласно законам РФ, все военнослужащие Украины и уж тем более иностранные наёмники, которые совершили преступления на территории России, являются террористами.

«Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы», — указал президент на коллегии Генпрокуратуры.

Путин попросил прокуратуру, в том числе военных прокуроров, вместе с коллегами из других ведомств в полном объёме провести такую работу на освобождённых территориях, включая Суджу.