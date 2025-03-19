Путин назвал террористами всех украинских военных и наёмников в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал террористами украинских военных и наёмников ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Глава государства поручил прокуратуре и другим ведомствам расследовать совершённые на территории региона преступления.
Путин подчеркнул, что, согласно законам РФ, все военнослужащие Украины и уж тем более иностранные наёмники, которые совершили преступления на территории России, являются террористами.
«Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы», — указал президент на коллегии Генпрокуратуры.
Путин попросил прокуратуру, в том числе военных прокуроров, вместе с коллегами из других ведомств в полном объёме провести такую работу на освобождённых территориях, включая Суджу.
Ранее Путин заявил, что ВС России завершают разгром противника в курском приграничье. Life.ru писал, что гарнизон ВСУ спешно отступает из российского региона. Солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ, заявили в ВСУ. Даже украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что войска выходят из региона с огромными потерями.
Life.ru