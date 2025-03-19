Опознали по кольцу: Муж убитой ВСУ под Суджей беременной россиянки рассказал, как нашли её тело
Супруг убитой ВСУ Нины Кузнецовой рассказал, что её опознали по кольцу и тату
Застреленная вторгшимися в Курскую область бойцами ВСУ Нина Кузнецова. Обложка © VK / Нина Кузнецова
Тело убитой ВСУ под Суджей Нины Кузнецовой нашли в единственной сохранившейся в целости части здания полностью разрушенной больницы в Гончаровке. Об этом рассказал супруг погибшей Артём.
«Она лежала в операционной, где её откачивали. Представляете, там от больницы ничего не осталось. А вот именно там, где она, здание уцелело. Сейчас идёт процесс эвакуации. Тело, понятно, в печальном состоянии», — поделился он в беседе с RT.
Артём добавил, что тело удалось опознать по кольцу и татуировке. Останки перевезли в Курск 17 марта для вскрытия и судмедкэспертизы, которая полагается в случае насильственной смерти и, в частности военных преступлений. Также экспертам предстоит извлечь пулю.
Напомним, трагедия произошла в августе 2024 года, когда вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ расстреляли гражданскую автоколонну на одной из трасс Суджанского района. Украинский военнослужащий вышел из засады в кустах и выпустил очередь по автомобилю супруга Нины Кузнецовой и её собственной машине. Мужчина не был ранен, а вот в девушку попало несколько пуль, она потеряла сознание и врезалась в автомобиль мужа, ехавшего спереди. В салоне с ней находился двухлетний сын, которого она заслонила от огня. Супруг смог вытащить их обоих из машины и отвезти в больницу, но ранения Нины были слишком серьёзными. 16 марта стало известно, что тело девушки нашли в здании больницы во время освобождения Гончаровки.