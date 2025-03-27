Зеленский напрягся из-за заместителя, выдавшего его истинные планы по «миротворцам»

Владимир Зеленский публично опроверг слова своего заместителя Игоря Жовквы, касающиеся присутствия иностранных контингентов в стране. Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало агентство Reuters.

Жовква ранее сделал заявление о намерении Киева привлечь на свою территорию иностранные силы, способные участвовать в боевых действиях, а не просто миротворцев. А вот Зеленский утверждает, что не хочет продолжения вооруженного конфликта и выразил несогласие с мнением своего заместителя.

«Меня удивляет, что один из моих советников так активно общается с вами. Видимо, он действительно имеет влияние, если говорит о наших контингентах», — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы узнать, кто именно этот советник.