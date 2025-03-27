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Регион
27 марта, 10:57

Зеленский напрягся из-за заместителя, выдавшего его истинные планы по «миротворцам»

Зеленский опроверг слова замглавы своего офиса Жовквы о воюющих миротворцах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский публично опроверг слова своего заместителя Игоря Жовквы, касающиеся присутствия иностранных контингентов в стране. Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало агентство Reuters.

Жовква ранее сделал заявление о намерении Киева привлечь на свою территорию иностранные силы, способные участвовать в боевых действиях, а не просто миротворцев. А вот Зеленский утверждает, что не хочет продолжения вооруженного конфликта и выразил несогласие с мнением своего заместителя.

«Меня удивляет, что один из моих советников так активно общается с вами. Видимо, он действительно имеет влияние, если говорит о наших контингентах», — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы узнать, кто именно этот советник.

Макрон: Отправленные на Украину миротворцы дадут военный ответ в случае угрозы
Макрон: Отправленные на Украину миротворцы дадут военный ответ в случае угрозы

Ранее стало известно о возможном составе миротворческого контингента, который будет направлен на Украину после завершения военных действий. Предполагается, что в него войдут военнослужащие из стран Азии и Южной Америки. Среди потенциальных участников называются Индия, Бразилия, Индонезия и Саудовская Аравия.

Марина Фещенко
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