Зеленский напрягся из-за заместителя, выдавшего его истинные планы по «миротворцам»
Зеленский опроверг слова замглавы своего офиса Жовквы о воюющих миротворцах
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Владимир Зеленский публично опроверг слова своего заместителя Игоря Жовквы, касающиеся присутствия иностранных контингентов в стране. Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало агентство Reuters.
Жовква ранее сделал заявление о намерении Киева привлечь на свою территорию иностранные силы, способные участвовать в боевых действиях, а не просто миротворцев. А вот Зеленский утверждает, что не хочет продолжения вооруженного конфликта и выразил несогласие с мнением своего заместителя.
«Меня удивляет, что один из моих советников так активно общается с вами. Видимо, он действительно имеет влияние, если говорит о наших контингентах», — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы узнать, кто именно этот советник.
Ранее стало известно о возможном составе миротворческого контингента, который будет направлен на Украину после завершения военных действий. Предполагается, что в него войдут военнослужащие из стран Азии и Южной Америки. Среди потенциальных участников называются Индия, Бразилия, Индонезия и Саудовская Аравия.