Названы страны, чьи войска могут ввести на Украину после заключения мира
Repubblica: Запад может отправить на Украину миротворцев из Азии и Южной Америки
Запад обсуждает возможность отправки миротворцев на Украину для поддержания режима прекращения огня из стран Азии и Южной Америки. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, указанные войска будут лишь частью контингента, который появится на территории Незалежной.
«[На Украину могут направить] голубые каски из Азии и Южной Америки. Предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии», — допустили в публикации.
В соответствии с планом, второй контингент будет сформирован из так называемой «коалиции желающих», которая включает в себя некоторые страны НАТО. Его предполагается разместить на западной границе Украины.
Ранее Life.ru рассказал, что Китай планирует отправить на Украину своих солдат в качестве миротворцев. Сообщает, что страна ведёт переговоры с европейскими государствами о возможности своего участия в потенциальном контингенте после окончания конфликта.
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