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22 марта, 14:58

Названы страны, чьи войска могут ввести на Украину после заключения мира

Repubblica: Запад может отправить на Украину миротворцев из Азии и Южной Америки

Запад обсуждает возможность отправки миротворцев на Украину для поддержания режима прекращения огня из стран Азии и Южной Америки. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, указанные войска будут лишь частью контингента, который появится на территории Незалежной.

«[На Украину могут направить] голубые каски из Азии и Южной Америки. Предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии», — допустили в публикации.

В соответствии с планом, второй контингент будет сформирован из так называемой «коалиции желающих», которая включает в себя некоторые страны НАТО. Его предполагается разместить на западной границе Украины.

Британия захотела ускорить отправку войск на Украину
Британия захотела ускорить отправку войск на Украину

Ранее Life.ru рассказал, что Китай планирует отправить на Украину своих солдат в качестве миротворцев. Сообщает, что страна ведёт переговоры с европейскими государствами о возможности своего участия в потенциальном контингенте после окончания конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / akiyoko

Наталья Афонина
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