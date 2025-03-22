Названы страны, чьи войска могут ввести на Украину после заключения мира

Запад обсуждает возможность отправки миротворцев на Украину для поддержания режима прекращения огня из стран Азии и Южной Америки. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, указанные войска будут лишь частью контингента, который появится на территории Незалежной.

«[На Украину могут направить] голубые каски из Азии и Южной Америки. Предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии», — допустили в публикации.

В соответствии с планом, второй контингент будет сформирован из так называемой «коалиции желающих», которая включает в себя некоторые страны НАТО. Его предполагается разместить на западной границе Украины.