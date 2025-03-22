В Германии заявили о планах Китая отправить миротворцев на Украину
Welt: Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев на Украину
Китай ведёт переговоры с европейскими государствами о возможности своего участия в потенциальном «миротворческом контингенте» после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС,
«Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев», — говорится в сообщении газеты.
Ранее Life.ru сообщал, что не все сторонники Киева одобрили план по возможной оправке миротворцев на Украину в помощь ВСУ. Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что это рискованный и неэффективный вариант. Президент Финляндии Александер Стубб также не спешит отправлять своих людей на гибель. Однако западным миротворцам уже пришла весточка о том, что в случае их отправки в зону боевых действий солдат ждёт трагичный исход.
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