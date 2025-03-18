Миротворческий контингент следует вводить не на Украину, а во Францию или Великобританию, чтобы солдаты следили за восстановлением конституционных прав граждан этих стран. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«С учётом того бардака, который творится во Франции и Британии, скорее надо будет вводить войска миротворцев именно в эти страны, чтобы восстановить конституционные права, так как местные власти пустили ситуацию под откос», — сказал он.

Рогов считает, что во Франции миротворческие войска должны занять такие крупные города, как Париж, Марсель, Леон или Нант. Это, по его мнению, позволит обеспечить соблюдение властями конституционных прав французов и облегчит работу народно-освободительному движению «жёлтые жилеты», которое ведёт борьбу с правящим в стране режимом и его главой президентом Эмманюэлем Макроном.

В Великобритании, рассуждает Рогов, миротворцы должны появиться в Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсе, где наблюдается небывалый всплеск преступности и стычек между мигрантами и местным населением.