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Регион
12 марта, 03:52

Британский генерал раскрыл план США и Великобритании по сдерживанию России

Генерал Стрингер: Вашингтон и Лондон продолжат сдерживать Россию в Европе

США и Великобритания продолжат совместные военные учения, чтобы сдерживать Россию в Европе. Это подтвердил британский маршал авиации Джонни Стрингер, сообщает Reuters.

«Такие учения жизненно необходимы для подготовки и готовности к возможным конфликтам. Они важны для нашей собственной подготовки, чтобы мы были уверены, что готовы к войне в случае необходимости», — подчеркнул он.

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Стрингер также отметил наличие «постоянного плана» для выполнения совместных миссий. Эти действия, по его мнению, посылают важные сообщения президенту России Владимиру Путину. Американский генерал-майор Джейсон Армагост добавил, что завершение учений в ближайшем будущем не предвидится.

Напомним, США и Вооружённые силы Республики Корея начали ежегодные учения под названием Freedom Shield («Щит свободы»). Основная цель этих манёвров — усиление совместной обороны из-за угроз со стороны Северной Кореи. При этом ещё до их начала в южнокорейском Пхочхоне упали боеснаряды с истребителя KF-16, который принимает участие в учениях. Ранения получили 15 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Лия Мурадьян
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