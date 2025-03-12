Британский генерал раскрыл план США и Великобритании по сдерживанию России

США и Великобритания продолжат совместные военные учения, чтобы сдерживать Россию в Европе. Это подтвердил британский маршал авиации Джонни Стрингер, сообщает Reuters.

«Такие учения жизненно необходимы для подготовки и готовности к возможным конфликтам. Они важны для нашей собственной подготовки, чтобы мы были уверены, что готовы к войне в случае необходимости», — подчеркнул он.