Восемь авиабомб случайно сошли с истребителя и упали на город в Южной Корее

Военно-воздушные силы Южной Кореи сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб вне полигона во время учений по боевой стрельбе, что привело к повреждению жилых домов и травмам среди мирных жителей, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, истребитель KF-16, участвовавший в учениях, непреднамеренно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами назначенного района в Пхочхоне, который находится в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

В материале указано, что ВВС начали расследование произошедшего и извинились за ущерб, нанесенный гражданским лицам. В настоящее время военные проверяют район, где, предположительно, упали бомбы.