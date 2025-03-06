Восемь авиабомб случайно сошли с истребителя и упали на город в Южной Корее
Бомбы сошли с истребителя во время учений и упали в южнокорейском городе. Обложка © news.naver.com
Военно-воздушные силы Южной Кореи сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб вне полигона во время учений по боевой стрельбе, что привело к повреждению жилых домов и травмам среди мирных жителей, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официальные источники.
По данным издания, истребитель KF-16, участвовавший в учениях, непреднамеренно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами назначенного района в Пхочхоне, который находится в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.
В материале указано, что ВВС начали расследование произошедшего и извинились за ущерб, нанесенный гражданским лицам. В настоящее время военные проверяют район, где, предположительно, упали бомбы.
Напомним, что в результате попадание снаряда в жилой дом в Пхочхоне пострадали семь человек и оказались разрушены несколько зданий. Инцидент произошёл в 4:00 утра по московскому времени.