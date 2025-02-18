Южнокорейская армия приняла на вооружение новую противобункерную ракету

Южная Корея приняла на вооружение новую баллистическую ракету, способную поражать подземные цели, бункеры и тоннели противника. Тактическая система уже развёрнута и заступила на боевое дежурство, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начштабов республики (JCS).

В пресс-релизе JCS говорится, что ракета нацелена на противодействие потенциальной угрозе со стороны Северной Кореи. Её боеголовка способна наносить высокоточные удары по дальнобойной артиллерии КНДР, которая угрожает Сеулу. Дальность полёта ракеты составляет 180 километров.