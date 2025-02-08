«Не разменная монета»: Северная Корея исключила ядерное разоружение

Ядерное оружие необходимо КНДР не для признания на международной арене, а для сдерживания враждебных сил, которые то и дело «суют нос» в дела полуострова. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Наше ядерное оружие — это не реклама, призванная добиться чьего-либо признания, и уж тем более не разменная монета, которую можно обменять на деньги», — говорится в заявлении ЦТАК.