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8 февраля, 05:10

«Не разменная монета»: Северная Корея исключила ядерное разоружение

ЦТАК: Ядерное оружие КНДР — не разменная монета

Ядерное оружие необходимо КНДР не для признания на международной арене, а для сдерживания враждебных сил, которые то и дело «суют нос» в дела полуострова. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Наше ядерное оружие — это не реклама, призванная добиться чьего-либо признания, и уж тем более не разменная монета, которую можно обменять на деньги», — говорится в заявлении ЦТАК.

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Так в Пхеньяне отреагировали на недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исибы, в ходе которой обсуждалась в том числе денуклеаризация КНДР. Там же американский лидер заявил о намерениях наладить отношения с Ким Чен Ыном.

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ЦТАК

Антон Голыбин
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