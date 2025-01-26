Новейшее оружие КНДР взмыло в небо из-под воды и поразило цель

Главное управление ракетостроения КНДР сообщило о проведении успешного испытания новой крылатой ракеты морского базирования, которую запустили из-под воды 25 января. Тестовый пуск произведён в рамках программы по укреплению оборонных возможностей страны и повышению эффективности системы стратегического сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракета преодолела 1,5 тысячи километров за 7,5 секунды и успешно поразила цель. За испытанием наблюдали северокорейский лидер Ким Чен Ын и другие высокопоставленные военные. Уточняется, что тестовый пуск не оказал негативного влияния на безопасности соседних государств.