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Регион
26 января, 00:12

Новейшее оружие КНДР взмыло в небо из-под воды и поразило цель

Северокорейские военные успешно испытали крылатую ракету морского базирования

Испытание стратегической крылатой ракеты. Обложка © ЦТАК

Испытание стратегической крылатой ракеты. Обложка © ЦТАК

Главное управление ракетостроения КНДР сообщило о проведении успешного испытания новой крылатой ракеты морского базирования, которую запустили из-под воды 25 января. Тестовый пуск произведён в рамках программы по укреплению оборонных возможностей страны и повышению эффективности системы стратегического сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракета преодолела 1,5 тысячи километров за 7,5 секунды и успешно поразила цель. За испытанием наблюдали северокорейский лидер Ким Чен Ын и другие высокопоставленные военные. Уточняется, что тестовый пуск не оказал негативного влияния на безопасности соседних государств.

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А Китай неделей ранее провёл финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух». По данным СМИ, разработка может представлять беспрецедентную угрозу для американской авиации.

Тимур Хингеев
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