Китай провёл финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты
SCMP: Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету
В КНР прошли финальные испытания секретного китайского оружия. Речь идёт о гиперзвуковой ракете класса «воздух-воздух», сообщает The South China Morning Post (SCMP).
Испытатели поделились, что новое оружие выдержало экстремальные тесты на термостойкость и соответсвует строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая. По данным издания, ракета может представлять «беспрецедентную угрозу для американских военных самолётов, включая бомбардировщик-невидимку B-21».
Ранее в Китае создали сверхточные атомные часы высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник, способные повлиять на будущее войн. Высокоточная система хронометража изделий позволяет радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон. Это, в свою очередь, даёт обнаруживать и отслеживать неуловимые малозаметные истребители.
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