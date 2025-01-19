Китай провёл финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты

Испытатели поделились, что новое оружие выдержало экстремальные тесты на термостойкость и соответсвует строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая. По данным издания, ракета может представлять «беспрецедентную угрозу для американских военных самолётов, включая бомбардировщик-невидимку B-21».