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19 января, 17:00

Китай провёл финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты

SCMP: Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету

В КНР прошли финальные испытания секретного китайского оружия. Речь идёт о гиперзвуковой ракете класса «воздух-воздух», сообщает The South China Morning Post (SCMP).

Испытатели поделились, что новое оружие выдержало экстремальные тесты на термостойкость и соответсвует строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая. По данным издания, ракета может представлять «беспрецедентную угрозу для американских военных самолётов, включая бомбардировщик-невидимку B-21».

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Ранее в Китае создали сверхточные атомные часы высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник, способные повлиять на будущее войн. Высокоточная система хронометража изделий позволяет радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон. Это, в свою очередь, даёт обнаруживать и отслеживать неуловимые малозаметные истребители.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Алена Пенчугина
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