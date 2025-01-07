«Изменят характер будущих войн»: В Китае создали сверхточные атомные часы
SCMP: В КНР создали сверхточные атомные часы, способные повлиять на будущее войн
В Китае учёные создали сверхточные переносные атомные часы, способные повлиять на характер военных конфликтов в будущем. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
«Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов, и они могут изменить будущее военных действий... Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители. Она также улучшает качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчает передачу огромных объёмов данных», — указано в материале.
Авторы статьи уточнили, что часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привести на передовую. Кроме того, при транспортировке в суровых условиях погрешность устройства не будет превышать 0,2 квадриллиона [единица с пятнадцатью нулями] секунды. Также атомные часы способны автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.
А ранее Life.ru писал, что в Китае учёные создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти» вселенной «Звёздных войн». Вооружение способно синхронизировать и направлять электромагнитные волны для поражения целей противника.
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