«Ненастоящая Северная Корея»: Россиянка рассказала, как нашла любовь в КНДР
Россиянка Александра Глушкова рассказала, как нашла любовь в Северной Корее
Россиянка Александра Глушкова всю жизнь мечтала переехать из Хабаровска во Владивосток, но волей случая получила предложение о работе от логистической компании в северокорейском городе Расон, который тоже расположен на побережье Японского моря. Коллеги менеджера по персоналу оказались русскоговорящими, поэтому проблем с языком она не испытывала, пока осваивала его на месте.
«Город Расон находится недалеко от Хасанской границы Приморского края на стыке с китайской. Многие специалисты ещё называют этот регион ненастоящей Северной Кореей, потому что там северокорейцы живут очень хорошо. Там чувствуется сильное присутствие китайского и российского капитала», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».
Русский персонал компании, по её словам, жил обособленно в гостинице. Там Александра и познакомилась с будущим мужем, который тоже приехал на заработки из России. Особенно молодые люди любили посещать заведения с корейской и китайской кухней. Шопинг в городе ориентирован на туристов, в Северной Корее есть свои бренды косметики, что поразило россиянку. По выходным пара отдыха на пляже и ходила в караоке.
«Местные жители относились к нам, русским, положительно. Отголоски такого отношения остались ещё с советских времён. Конечно, больше такое отношение прослеживалось у старшего поколения», — подчеркнула россиянка.
Напомним, в конце минувшего года Ким Чен Ын приказал развивать туризм в Северной Корее. А уже в начале 2025 года КНДР открыла границы для иностранных туристов.
Life.ru / Шедеврум