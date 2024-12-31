Ким Чен Ын приказал развивать туризм в Северной Корее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что туризм в КНДР является движущей силой для процветания регионов и роста экономики страны. Он посетил отели в туристическом городке Мёнсасимни на побережье Восточного моря и сети обслуживания, передает Центральное телеграфное агентство.

«Ким Чен Ын упомянул, что наша страна имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира, также необходимые для развития туризма политическую стабильность, системное превосходство и материально-экономические условия. Он отметил, что развитие туризма с активным использованием таких благоприятных условий и обстановки… станет ещё одной движущей силой, стимулирующей процветание регионов и рост экономики страны», — пишет агентство.

В Мёнсасимни построено множество отелей, торговых центров, спортивно-развлекательных комплексов, а также оборудованы места для купания в море. Ким Чен Ын отметил важность продолжения работ по улучшению культурной зоны, которая связывает туристическую область в горах Кымган с прибрежной туристической зоной Кальмаса. Он охарактеризовал это как «надёжную основу» для развития местной экономики и повышения качества жизни населения.