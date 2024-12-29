Ким Чен Ын объявил о стратегии жёсткого противодействия США

Стратегию «самого жёсткого противодействия» введут в КНДР по решению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме того, значительная часть усилий будет отведена на содействие в развитии отношений с дружественными странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В заключительной речи (лидера КНДР Ким Чем Ына) была уточнена стратегия самого жёсткого противодействия США, которую КНДР должна агрессивно начать для своих долгосрочных национальных интересов и безопасности», — передаёт агентство.

В материале агентства также указывается, что заявление о введении стратегии было озвучено во время пленарного заседания ЦК партии, проходившего с 23 по 27 декабря. Во время мероприятия обсуждались итоги года, а также планы на грядущий 2025-й. Кроме того, были выдвинуты стратегические задачи страны по обеспечению «внешней фазы корейской революции».

Лидер государства поставил в приоритет защиту национальных суверенных прав, а также активное содействие странам-партнёрам, уточнили в ЦТАК.