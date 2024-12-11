Мацегора: Договор о партнёрстве России и КНДР вызывает «скрежет зубов» у врагов
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Kremlin.ru
Подписанный в июне 2024 года Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который вывел отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, вызывает «ненависть и скрежет зубов» у врагов двух государств. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора на приёме в диппредставителеьстве по случаю вступления документа в силу.
«Он [Мацегора] подчеркнул, что вступление в законную силу нового договора между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой — без преувеличения великое событие, которое радует друзей и вызывает ненависть и скрежет зубов у врагов», — отметили в ЦТАК.
Александр Мацегора на приёме. Фото © ЦТАК
Напомним, договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. Владимир Путин ратифицировал его 9 ноября, в КНДР это сделали 12 ноября. МИД РФ ранее сообщил, что соглашение действует бессрочно. Документ предусматривает углубленное взаимодействие государств в различных сферах. В случае вооружённого нападения на одну из стран предусмотрена немедленная взаимная помощь, включая военную.