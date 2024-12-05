МИД России: Договор о стратегическом партнёрстве с КНДР является бессрочным
Ким Чон Гю и А.Ю.Руденко. Фото © МИД РФ
Договор о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, вступивший в силу 4 декабря, будет действовать бессрочно. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что договор будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений. Это должно обеспечить построение нового справедливого многополярного мира и внести стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и в Азиатского-Тихоокеанском регионе (АТР) в целом.
Ранее Life.ru рассказывал, что договор между Северной Кореей и Россией о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве вступил в законную силу. Подписи в документе оставили замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю.
Напомним, договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. Президент России Владимир Путин внёс его на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата парламента одобрила договор, позже его ратифицировал Совет Федерации. Сам Путин ратифицировал договор 9 ноября, в КНДР это сделали 12 ноября. В преамбуле документа сообщается, что он отвечает коренным интересам народов двух стран.