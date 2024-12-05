МИД России: Договор о стратегическом партнёрстве с КНДР является бессрочным

Договор о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, вступивший в силу 4 декабря, будет действовать бессрочно. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что договор будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений. Это должно обеспечить построение нового справедливого многополярного мира и внести стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и в Азиатского-Тихоокеанском регионе (АТР) в целом.