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4 декабря, 21:45

Договор о стратегическом партнёрстве РФ и КНДР вступил в силу

Договор между Северной Кореей и Россией о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве вступил в законную силу. По информации ЦТАК, протокол об обмене ратификационными грамотами был подписан в среду, 4 декабря в Москве.

Сообщается, что подписи в документе оставили замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю.

Напомним, договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. В середине октября президент Владимир Путин внёс его на ратификацию в Госдуму. 24 октября нижняя палата парламента одобрила договор, а 6 ноября его ратифицировал Совет Федерации. Договор был ратифицирован Путиным 9 ноября, КНДР — 12 ноября. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».

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Life.ru

Оксана Попова
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