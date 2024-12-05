Договор о стратегическом партнёрстве РФ и КНДР вступил в силу
Договор между Северной Кореей и Россией о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве вступил в законную силу. По информации ЦТАК, протокол об обмене ратификационными грамотами был подписан в среду, 4 декабря в Москве.
Сообщается, что подписи в документе оставили замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю.
Напомним, договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. В середине октября президент Владимир Путин внёс его на ратификацию в Госдуму. 24 октября нижняя палата парламента одобрила договор, а 6 ноября его ратифицировал Совет Федерации. Договор был ратифицирован Путиным 9 ноября, КНДР — 12 ноября. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».
Life.ru