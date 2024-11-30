Россия и КНДР подтвердили намерение укреплять союзнические отношения

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой демонстрирует обоюдное стремление к укреплению союзнических отношений. Такое мнение глава оборонного ведомства России выразил в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», — отметил Белоусов.