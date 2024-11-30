Россия и КНДР подтвердили намерение укреплять союзнические отношения
Белоусов: Россия и КНДР обоюдно стремятся к укреплению союзнических отношений
Андрей Белоусов и Ким Чен Ын в ходе переговоров. Обложка © Telegram / Минобороны России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой демонстрирует обоюдное стремление к укреплению союзнических отношений. Такое мнение глава оборонного ведомства России выразил в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
«Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», — отметил Белоусов.
В ходе переговоров российская сторона также пригласила подразделение вооружённых сил КНДР принять участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Это предложение приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.
Напомним, Белоусов прибыл в КНДР 29 ноября. Его самолёт в аэропорту Сунан встречал северокорейский коллега, генерал армии Но Гван Чхоль и рота почетного караула Корейской народной армии. В рамках своего визита в Пхеньян глава российского Минобороны встретился со своим северокорейским коллегой Но Гван Чхолем, а также с лидером страны Ким Чен Ыном.