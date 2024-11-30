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29 ноября, 23:24

Ким Чен Ын встретился в КНДР с министром обороны России Андреем Белоусовым

Ким Чен Ын встретил Андрея Белоусова. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын встретил Андрея Белоусова. Обложка © ЦТАК

29 ноября в Пхеньяне состоялась встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с министром обороны России Андреем Белоусовым. Это был второй визит российского министра за последние пять месяцев, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время беседы Ким Чен Ын тепло поприветствовал Белоусова и принял приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ, лидер КНДР передал российскому руководителю «товарищеский привет» и отметил, что корейско-российские связи представляют собой мощный фактор, способствующий безопасности и процветанию обоих народов, а также укреплению стратегической стабильности в международном масштабе.

По словам политика, Республика готова усиливать сотрудничество с Россией в различных областях, включая политику, экономику и оборону.

В честь российской военной делегации в Доме культуры «25 апреля» состоялся концерт. На мероприятии присутствовали российский посол в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.

Белоусов и Ким Чен Ын на концерте. Фото © ЦТАК

Белоусов и Ким Чен Ын на концерте. Фото © ЦТАК

«Песни, в том числе «Священная война», «Моя Россия» и «Родина-мать», отражающие доблестный дух армии и народа России, которые, срывая насилие и происки агрессивной войны со стороны империалистов, решительно отстаивают суверенитет, интересы безопасности и развития страны, произвели большое впечатление на зрителей», — пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что мир не видел такого хаоса со времён Второй мировой войны
Ким Чен Ын заявил, что мир не видел такого хаоса со времён Второй мировой войны

Ранее окружение Трампа сообщило о намерении проведения переговоров с Ким Чен Ыном. По их мнению, этот шаг позволит снизить риск вооружённого конфликта между странами.

Тимур Хингеев
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