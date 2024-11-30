Ким Чен Ын встретился в КНДР с министром обороны России Андреем Белоусовым

29 ноября в Пхеньяне состоялась встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с министром обороны России Андреем Белоусовым. Это был второй визит российского министра за последние пять месяцев, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время беседы Ким Чен Ын тепло поприветствовал Белоусова и принял приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ, лидер КНДР передал российскому руководителю «товарищеский привет» и отметил, что корейско-российские связи представляют собой мощный фактор, способствующий безопасности и процветанию обоих народов, а также укреплению стратегической стабильности в международном масштабе.

По словам политика, Республика готова усиливать сотрудничество с Россией в различных областях, включая политику, экономику и оборону.

В честь российской военной делегации в Доме культуры «25 апреля» состоялся концерт. На мероприятии присутствовали российский посол в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.

Белоусов и Ким Чен Ын на концерте. Фото © ЦТАК

«Песни, в том числе «Священная война», «Моя Россия» и «Родина-мать», отражающие доблестный дух армии и народа России, которые, срывая насилие и происки агрессивной войны со стороны империалистов, решительно отстаивают суверенитет, интересы безопасности и развития страны, произвели большое впечатление на зрителей», — пишет ЦТАК.