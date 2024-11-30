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30 ноября, 00:04

Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией

Ким Чен Ын осудил ракетные удары по РФ и заявил, что КНДР всегда будет с Москвой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и северокоройский лидер Ким Чен Ын в КНДР. Обложка © ЦТАК

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и северокоройский лидер Ким Чен Ын в КНДР. Обложка © ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российским министром обороны Андреем Белоусовым осудил решение западных стран разрешить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами. В беседе с главой оборонного ведомства он подчеркнул, что таким образом Запад вмешивается в конфликт на Украине.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что то обстоятельство, что США и Запад руками киевских властей нанесли удар своим оружием дальнего радиуса действия по территории России, представляет собой непосредственное военное вмешательство в конфликт», — пишет ЦТАК.

Вместе с этим Ким Чен Ын в очередной раз подчеркнул, что Северная Корея всегда будет с Москвой.

Политолог обрадовался истерике США и НАТО из-за визита Белоусова в КНДР
Политолог обрадовался истерике США и НАТО из-за визита Белоусова в КНДР

Напомним, в Пхеньяне состоялась встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с министром обороны России Андреем Белоусовым. Это был второй визит российского министра за последние пять месяцев. В ходе встречи северокорейский лидер заявил, что КНДР готова усиливать сотрудничество с Россией в различных областях, включая политику, экономику и оборону.

Оксана Попова
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