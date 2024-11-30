Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российским министром обороны Андреем Белоусовым осудил решение западных стран разрешить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами. В беседе с главой оборонного ведомства он подчеркнул, что таким образом Запад вмешивается в конфликт на Украине.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что то обстоятельство, что США и Запад руками киевских властей нанесли удар своим оружием дальнего радиуса действия по территории России, представляет собой непосредственное военное вмешательство в конфликт», — пишет ЦТАК.